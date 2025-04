Jornada clave para Atlético Astorga y CD La Virgen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el grupo octavo de la Tercera División afrontan una jornada clave para sus respectivas aspiraciones.

El Atlético Astorga ejercerá de anfitrión este sábado (17.00 horas) del Burgos Promesas, tercero en la tabla, en el Estadio La Eragudina en un partido en el que los maragatos se pueden acercar un poco más al ascenso directo a la Segunda Federación frenando en seco a su rival que aspira como mínimo a disputar el play off de ascenso al término de la competición regular.

En circunstancias parecidas se encuentra el CD La Virgen que se desplaza a territorio burgalés para medirse este sábado (16.30 horas) a la Arandina en lo que será un duelo de aspirantes a una plaza en el play off. Los ribereños, que atraviesan un mal momento deportivo y económico. ocupan la cuarta posición con tres puntos de ventaja sobre los virginianos que son quintos, última posición válida para luchar por el ascenso en la sesgunda fase.

El Atlético Bembibre, en plena lucha por eludir el descenso, recibe el domingo (17.00 horas) al Laguna, farolillo rojo del grupo, ante el que no puede fallar si no quiere acercarse un poco más al precipicio, mientras el Júpiter Leonés se desplaza a territorio vallisoletano para medirse el domingo (17.00 horas) al Atlético Tordesillas, segundo en la tabla y que todavía sueña con acabar como primero de grupo, en lucha por una plaza en el play off de ascenso.