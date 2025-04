El capitán de la Ponferradina que todos esperan

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Dos goles, varios remates, garra, lucha... Aunque el trabajo no le falta nunca a Borja Valle, sus actuaciones en muchos partidos estaban pasando desapercibidas. Pero contra el Real Unión Club se echó al equipo a la espalda cuando más hacía falta y su rendimiento fue determinante. El robo del balón del 3-0 es la mejor muestra.

Después de la victoria contra el conjunto irundarra, Borja Valle habló del partido: «Era necesario. Si de algo tuvo que servir lo de Tarragona, fue que lo que ha pasado hoy tiene que ser el camino de seguir en lo que queda de temporada. Soy el primero que se siente a gusto así. Es idílico lo que ha sucedido. Me ha costado siempre echarme el equipo a la espalda por mi forma de jugar, pero hoy ha salido todo bien. No sé si ha sido por rabia y por el sentimiento de pertenencia y nos ha dado un plus. Hemos sido muy valientes en todos los aspectos. Vuelve a haber ‘peros’, pero tiene que ser un punto de inflexión.

Javi Rey habló de Borja Valle tras el duelo: «Es un ejemplo en todos los aspectos. Hizo una barbaridad de partido, transmitió y nos contagió. Eso es un capitán».

La actuación del capitán en el partido del domingo le ha valido la nominación como candidato a MVP de la jornada en la categoría de bronce.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para el partido ante el Zamora CF ya están a la venta en las oficinas de El Toralín desde la mañana de ayer. El precio es 20 euros para los mayores de 13 años y 5 euros para los niños de entre 0 y 12 años. Para retirar las entradas habrá que facilitar el nombre y DNI. Se podrán adquirir hasta el viernes 11 a las 13.30 horas o hasta fin de existencias en horario de 08.30 a 14.00 horas. No se ha especificado el número de localidades disponibles, pero de cualquier modo se da casi por hecho que si hiciesen falta más, se podrían conseguir. No hay que olvidar que hace unos días Unionistas desplazó al Ruta de la Plata a 2.000 seguidores.