Víctor Borges, atleta maragato: "Me gustaría representar a España a nivel internacional"

El atleta maragato Víctor Borges (Astorga, 2005) representará a Castilla y León este domingo en el campeonato de España de Federaciones Autonómicas. El deportista fue seleccionado por los grandes resultados de la pasada temporada y de la presente. Se proclamó campeón de Catilla y León en Trail categoría sub-23 representando a Astorga Running y este año consiguió ser subcampeón de Castilla y León representando a CA New Runners.

—¿Cómo descubrió su pasión por el atletismo?

—Me metí poco a poco en las carreras populares, vi que me gustaba y hace dos años un grupo del club en el que empecé, en el Astorga Running, me dijeron si quería empezar a correr a nivel federal. Me empezó a gustar más la montaña y decidí ir a este tipo de carreras.

—¿Qué alimentación sigue un atleta de élite?

—Entreno de lunes a domingo, cada día rutinas diferentes. Cuestas, cambios de ritmo, intervalos más intensos.

—¿Y a nivel mental, cómo se prepara?

—Lo llevo muy bien porque el deporte se hace para disfrutar, no para competir. Puedes competir, pero no te puedes comparar con los demás, porque eso te va a frustrar mucho más.

—¿Se ve representando a España a nivel internacional?

—Va a ser complicado, pero la esperanza es lo último que se pierde.

—¿Qué errores ve que cometen otros atletas durante las carreras?

—Tienen que aprender a regularse un poco porque gastan toda la energía en el primer kilómetro.

—¿Quién es su referente?

—Ahora mismo Manuel Merillas.

—¿Alguna meta personal que se haya marcado dentro del atletismo?

—Al principio de año quería correr para el campeonato de España y lo he conseguido. Luego, aparte, quería hacer una carrera de 10 kilómetros y haber hecho un tiempo de 33 minutos con 30 segundos, pero eso lo tendré que ir viendo.

—¿Qué consejos le podría dar a alguien que quiere ser atleta?

—Pues lo primero; no compararse con nadie. El segundo sería progresar poco a poco. El tercero sería descansar. A mí también me costó un poco al principio descansar de los entrenamientos. Y el cuarto es que disfrute del deporte.

—Estudia al tiempo que corre, ¿cómo ve el estudio compaginado con el deporte?

—Es estresante, pero para alguien joven que estudie y entrene le va a costar, porque yo también tuve esa situación.

—Fuera del atletismo, ¿tiene alguna afición que le guste practicar?

—Cuando estoy en pretemporada y no compito hago ciclismo y senderismo.

—Hace poco tuvo una lesión importante. ¿Cómo salió de ella?

—Pues empecé fortaleciendo. Yo tenía diabetes muscular que me estaba haciendo un dolor de rodilla bastante fuerte. Empecé a hacer ejercicio de gimnasio, a recuperarla, y poco a poco me metí en entrenamientos de carrera.

—¿Qué le motiva a salir a correr cada día?

—Yo soy una persona que me gusta ser constante, porque me ayuda mucho a despejar y quieras o no, la cabeza lo necesita.

—¿Sigue algún tipo específico de alimentación?

—Me gusta cuidarme, pero no soy una persona estricta. Si corro unos 10K en 28 minutos, iría a rajatabla con todo lo que me diera un nutricionista para quitarle 30 segundos. Pero ahora mismo prefiero comer feliz y olvidarme de esos 30 segundos que no van a ir a ningún lado.