Una ilusión más que una obligación

Tras más de una década sin hacerlo en partido oficial de Liga, la Deportiva visita mañana el Ruta de la Plata. Este estadio zamorano y los anteriores han visto muchas batallas entre rojiblancos y blanquiazules. El Zamora estuvo década y media consecutiva en 2ª División B tras el ascenso junto al cuadro deportivista en 1999 desde 3ª División. En esos años disputó hasta cinco fases de ascenso al fútbol profesional e incluso en alguna de ellas rozó el ascenso, pero no pudo lograrlo. La provincia nunca ha estado representada en 1ª ni en 2ª División.

En la última década el Zamora CF ha jugado más temporadas en 3ª División que en 2ª División B (antigua) o 1ª Federación. Las dos campañas que preceden a la actual las disputó en 2ª Federación y en ambas participó en la fase de ascenso. En la 2022-2023 se quedó con la miel en los labios, pero la pasada logró subir. Quizá por eso no se esperaba, como está ocurriendo con otros equipos como el Ourense CF, que estuviesen a estas alturas del campeonato luchando por clasificarse para el play off. Por ello, esa posibilidad se ha convertido ahora en una ilusión. Si el Zamora CF logra ganarle a la SDP, se colocará a tres puntos del conjunto de Javi Rey y se apuntará el golaverage.

Con 28 goles encajados, el Zamora CF es el equipo menos goleador del grupo, igualado con la Real Sociedad B. La Deportiva es el 2º que más marca (46), únicamente superado por la Cultural. Como local, el cuadro rojiblanco ha obtenido los mismos 29 puntos que la Deportiva, pero con un partido menos jugado. Sólo ha encajado 9 goles en su estadio y le ganaron Tarazona, Cultural, Sestao River y Bilbao Athletic. Desde octubre sólo el filial bilbaíno ha asaltado el estadio zamorano.

Quique Márquez con 9 goles y Pito Camacho con 6 son los máximos realizadores del cuadro de la capital del Duero.

AMIGO DE HACER POCOS CAMBIOS

Juan Sabas, que no se podrá sentar mañana en el banquillo del Ruta de la Plata por sanción, suele variar poco el once inicial y no es difícil de adivinar de una semana para otra cuál será. Si bien es cierto que el ex deportivista Clavería y el mediapunta Quique Márquez arrastran algunas molestias, no sería descartable que el preparador apostase por el mismo once que perdió en Ourense 1-0, a pesar de tener un buen ramillete de ocasiones para haber empatado como mínimo. Desde Zamora se barajan dos posibles variaciones en ese equipo inicial. Sería la entrada de Campabadal en el lateral derecho en lugar de Rufo. Éste podría pasar al extremo diestro en lugar de Romero o entrar Joel en esa demarcación.