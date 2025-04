Un derbi entre Cultural y Ciudad de Ponferrada con la segunda plaza en juego

Publicado por Redacción León/Ponferrada Creado: Actualizado:

Derbi con mucho en juego el que protagonizarán este sábado (20.00 horas, en el Palacio de Deportes de león) la Cultural y el Ciudad de Ponferrada/SDP. Una última jornada de la fase regular con ambos equipos clasificados para el play off de ascenso, pero en la que no están definidas las posiciones que ocupará cada uno. Ahora mismo, los de Luis Castillo son segundos y tratarán de sumar una victoria que les mantenga en esa plaza, mientras que el conjunto berciano es quinto y aspira a terminar mucho más arriba para ganartizarse el factor cancha, que lo tienen asegurado del segundo al cuarto. El quinto se sortea.

Una vez concluya el partido ambos clubes conocerán a sus respectivos rivales en el ansiado play off, donde sueñan con alcanzar un ascenso que no será sencillo, pero que van a pelear hasta el último suspiro.

Cuatro triunfos seguidos

La Cultural llega al duelo de este sábado en un momento dulce de la temporada en la que ha encadenado cuatro victorias consecutivas. Un mes inmaculado que arrancaron en marzo ganando al Zornotza (74-68); luego en Huelva (89-103); de nuevo en el Palacio al Clavijo (93-80) y el anterior fin de semana a La Salud (80-87). Eso les ha catapultado en la clasificación y esperan refrendar la segunda plaza derrotando al Ciudad como ya hicieran en la primera vuelta en Ponferrada. Se espera un gran ambiente en las gradas en un Sábado Santo de altura donde el club leonés hace un nuevo llamamiento a sus aficionados.

El Ciudad de Ponferrada/SDP acude a León tras perder los dos últimos partidos y con la intención de lograr un triunfo que le permita acabar la Liga regular en un puesto que a su vez le dé el factor cancha en la 1ª eliminatoria del play off de ascenso.

Máxima competencia

La gran igualdad que hay en la tabla clasificatoria, con la Cultural segunda con 15 triunfos y Caja 87, La Salud Archena, Ciudad de Ponferrada/SDP y Melilla Ciudad del Deporte con 14, hace que sean muchas las combinaciones posibles de cara a esta última jornada para determinar la posición definitiva, que supondrá uno u otro cruce en la 1ª ronda de esa fase de ascenso. El conjunto de Oriol Pozo parte desde la 5ª plaza y para acabar 2º necesita ganar a la Cultural por más de 5 puntos (77-82 fue el marcador en Ponferrada) y por 5 a partir de 83 anotados, que La Salud Archena venza al Melilla Ciudad del Deporte y que pierda el Caja 87 en casa ante el UDEA Algeciras.

Oriol Pozo sabe que este partido es especial. El tarraconense, que tiene doble cita en León este fin de semana, pues el domingo juega un partido crucial su Club Gimnàstic ante la Cultural, habló sobre el derbi en estos términos: «Va a haber un grandísimo ambiente. Es un partido diferente, aunque como entrenador intentas no sobredimensionarlo para que a los jugadores no les pese. Lo afrontamos con una gran motivación por su trascendencia deportiva, porque una victoria nos puede dar el factor cancha a favor en el play off, y por esa rivalidad que viene de muchos años, sobre todo en el fútbol. Los jugadores son conscientes de la rivalidad y también hay una espina clavada del partido de la 1ª vuelta, en el que se nos escapó una importante ventaja. Vamos a llegar mentalizados. No puedes sobreexcitar a los jugadores, pero es clave que sepan que es un partido distinto».