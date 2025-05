La Virgen, obligada a ganar y a esperar una carambola

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el grupo octavo de la Tercera División despiden la competición regular con una jornada en la que tienen mucho en juego.

La Virgen, séptima en la tabla pero a un solo punto de la Arandina, quinto clasificado, y a dos del Mirandés B, recibe este domingo (18.00 horas) al Cristo Atlético palentino, su antecesor en la clasificación empatado a puntos, en un duelo en el que necesita la victoria para tener opciones de alcanzar el play off de ascenso, aunque deberá esperar a que pinche Arandina o Mirandés B. Todo lo que no sea ganar supondrá que el equipo leonés no podrá mejorar su posición al tener el golaverage particular perdido con su adversario.

El Atlético Mansillés se desplaza a territorio vallisoletano para medirse este domingo (18.00 horas) al Mojados, un rival que ya no se juega nada, con la obligación de sumar los tres puntos para tener una posibilidad de conseguir la permanencia, aunque para ello deberá perder el Atlético Bembibre frente al Becerril (18.00 horas) a domicilio, ya que en caso de empate se salvarían los dirigidos por Montaña al tener el golaverage particular a su favor, aunque podrían salvarse los dos, aunque para ello debería ascender un segundo equipo de este grupo.

El Júpiter Leonés, que ya no se juega nada, cierra la temporada frente al Laguna, ya descendido, este sábado (16.00 horas) en la localidad pucelana de Laguna de Duero.