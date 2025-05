Venancio Llamazares: «Cantar el alirón en El Toralín sería algo histórico»

El origen de su amistad se produjo a través de un foro de Futbolme en el se hicieron amigos «Legendario Genarín» (Venancio Llamazares) y «Kaiser» (Luis Berciano), el primero aficionado de la Cultural y el segundo seguidor de la Deportiva hace ya más de 20 años. Los dos mostraban sus opiniones sobre sus equipos de fútbol junto a otros hinchas, con comentarios moderados y respetuosos hacia el rival. No había odio ni mucho menos, sino coherencia. Tanto es así que quedaron para conocerse en un bar de Ponferrada, enfrente del castillo, y desde entonces son grandes amigos, amigos del fútbol, pero también amigos de la vida. Incluso sus familias entablaron también amistad.

En este derbi provincial comienzan los piques entre uno y otro, aunque con la educación siempre por bandera para que su habitual coloquio deportivo no suba demasiado de tono. «Hay cierta controversia para el reparto de las entradas que han llegado desde Ponferrada», por lo que Venancio todavía no tiene claro si podrá asistir al derbi provincial de este próximo sábado en El Toralín. «Para poder acceder a una localidad depende de los desplazamientos a los que hayas acudido a animar al equipo. No valen todos. Yo llevo seis, pero

según nos ha comunicado el club los de Lugo, Ourense, Salamanca y Zamora no contabilizan». A continuación afirma: «Si no me corresponde una entrada iré a verlo a la plaza de toros, que seguro que habrá un ambiente fenomenal».

Sobre las sensaciones que tiene a cerca del duelo provincial de máxima rivalidad, Venancio la tira con dinamita: «Cantar el alirón en El Toralín sería histórico». A continuación, Venancio afirma que ya ha recibido la invitación de Luis y Miguel: «Ya está la comida organizada en la Casa del Botillo, aunque no sé si podré ir porque no va a haber entradas. No pierdo el optimismo de poder hacerme aún con una».

Venancio cree que «la Cultural no juega igual que en la primera vuelta. El entrenador se ha vuelto muy amarrategui y se ha notado el bajón. Yo pondría más a Samanes. Eso sí soy optimista y estoy seguro de que vamos a subir a Segunda División».

ENTRADAS

La Deportiva enviará a la Cultural las 683 entradas correspondientes al sector reservado a la afición visitante en el Fondo Sur. La entidad de El Toralín tiene casi 7.700 socios y con las localidades que envía a León ya completa el aforo del estadio. No puede enviar más porque no hay.

MUS Y PARTIDO EN LA CASA DE LEÓN EN MADRID

La Casa de León en Madrid organiza un campeonato de mus y la retransmisión del partido de fútbol entre la Cultural y la Ponferradina desde 17.00 horas de este sábado. Es una actividad organizada por Diego San Martín, presidente de la Casa de León en Madrid. La inscripción para el campeonato de mus cuesta 20 euros por pareja enviando un correo a info@casaleon.org indicando nombre y apellidos.