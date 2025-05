El Sestao, rival de la Ponferradina, capaz de lo mejor y de lo peor

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Si empezásemos este párrafo diciendo que el partido del sábado es sencillo porque el Sestao River es el equipo del grupo y el 2º de la categoría que menos puntos ha logrado en casa, no sería real y lo único que podría provocar es que la plantilla verdinegra colgase esta página en el vestuario para confirmarse. Jugar en Sestao nunca es sencillo, aunque a la SDP se le suele dar bien. Pero las particularidades del campo, del rival y lo que hay en juego harán que sea un encuentro complicadísimo de sacar adelante para los blanquiazules.

Lo de que el River es el conjunto con menos puntos como local, es una evidencia. Pero también lo es que aunque en las Llanas sólo han perdido cuatro equipos (Club Gimnàstic tras golear a la Deportiva, Arenteiro, RC Celta Fortuna y Amorebieta), conjuntos como la Cultural y la Real Sociedad B sólo pudieron arrancar un empate de ese feudo. Hasta el 8 de diciembre no venció ante sus incondicionales. Y aunque ocurriera fuera de casa, el cuadro vizcaíno ha ganado en las canchas de Cultural, Deportiva, Real Sociedad B y FC Andorra, o sea, en las de los cuatro primeros clasificados.

GRADA COMPLETA

En la mañana de ayer el Sestao River anunció que la Tribuna de Las Llanas, la grada más grande y única con asientos, ya estaba llena para recibir a la Deportiva.

Por otro lado, el plantel deportivista vuelve hoy al trabajo. El gol de Esquerdo y la parada de Prieto a Pibe, que está en el 11 ideal de la jornada, optan a ser los mejores es sus respectivas votaciones.

UN PRECEDENTE PARECIDO

No se jugaban el ascenso directo, sino un puesto de play off —el otro ya era del Real Burgos CF— , pero también era un o Deportiva o Cultural. Los dos equipos llegaban a la última jornada con 59 puntos, pero al haber ganado los dos derbis, la Cultural era segunda por el coeficiente particular. El conjunto capitalino no pasó del empate sin goles en Béjar, pero la Deportiva, que empató casi acto seguido de el tanto del Toreno al inicio de la segunda parte con un gol de Paquito, no fue capaz de hacer el 1-2 y se quedó sin play off de ascenso a 2ª División B, que sí jugó la Cultural (eliminó al Eldense en la 1ª ronda, pero se quedó sin ascenso al caer en la 2ª por un global de 11-3 ante el filial del Real Betis). Aquel partido de Toreno fue en el que le rompieron la rodilla a Tomás Nistal. Ahora el premio es mayor que entonces —ascenso directo y al fútbol profesional— y la Cultural cuenta con 2 puntos de ventaja y el coeficiente particular.

Con 18 puntos, el Sestao River es el equipo que menos ha logrado como local, merced a 4 triunfos, 6 empates y 8 derrotas