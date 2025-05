Beto Company: «Queremos ganar en el Reino porque es lo que más nos interesa»

El entrenador del FC Andorra, Beto Company, afirma antes de acometer el partido ante la Cultural: «Teníamos muchas esperanzas de llegar a esta última jornada con alguna opción. De todos modos, creo que tenemos una plantilla inteligente y madura. No tenemos el premio de llegar a la última jornada con opciones de disputar el ascenso directo, pero también tenemos muy claro de dónde venimos. Estamos centrados en este último partido porque a nosotros nos supone la posibilidad de quedar terceros y, cuando esto pase, nos focalizaremos en el play-off».

«No pensamos en el partido de play-off porque podemos quedar terceros, cuartos o quintos y porque no es lo mismo llegar con dos derrotas que con una victoria. Lo importante es lo que viene. Pero también está claro que no haremos cosas que puedan perjudicarnos de cara al play-off, porque tenemos muy claro que el objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido».

«Vamos a León a competir al 100% y ganar, pero no nos tiraremos piedras sobre nuestro tejado y arriesgar a algún jugador con molestias. Pero el equipo que presentaremos será de garantías. No creo que sea un partido de rotaciones. Es un partido que nos tiene que beneficiar. No arriesgaremos pero no es un partido de rotaciones porque además le tenemos mucho respeto a la competición. Vamos a León a ganar porque ganar es lo que más nos favorecerá a la hora de llegar al play-off. La Cultu me genera sensaciones contrapuestas: querría estar en su sitio, pero no sé si me gustaría tanto tras el duro golpe de esta última semana», mantiene el preparador del equipo andorrano antes de que comience a rodar el balón sobre el césped del Reino de León.