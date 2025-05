Igor Oca: «El rival tiene opción de subir gracias a un año espectacular»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El entrenador del Sestao River analizó cómo llega su equipo al choque y fue claro a la hora de afirmar que no vale la especulación: «Afrontamos el partido con el convencimiento y la convicción de que lo vamos a sacar adelante. Además, no cabe la opción de especular, más allá de que en la pizarra quepa la opción de más resultados. No podemos jugar con eso y sabemos que ahí tenemos que revertir esa dinámica negativa en casa en el día que más lo necesitamos. Venimos con una buena sensación del último partido en Andorra y una semana de entrenamientos muy buena. Esto nos tiene que servir para proyectarla a lo más importante, que son los 100 minutos de competición que nos esperan en este partido. El plan es salir a ganar sin mirar a lo que suceda en otros campos sin duda ninguna. No podemos hacer otra cosa. Siempre hablamos de que cuando llegas a últimas jornadas en esta situación es porque has perdido el derecho a mirar lo que hacen otros. Nosotros tenemos que pensar en clave Sestao River, en cómo apoyarnos en nuestra fortalezas, dejarnos llevar por la gente y sacar el mayor rendimiento posible a esos 100 minutos que va a durar el partido para sacarlo adelante».

Sobre su oponente, Igor Oca realizó toda clase de alabanzas: «La Ponferradina viene a jugarse el campeonato, un ascenso directo. Tiene posibilidad de hacerlo gracias a un año espectacular, muy coherente con los jugadores que tiene, que son de un nivel altísimo, sobre todo con un perfil ofensivo que marca la diferencia en una categoría profesional como ésta. Me espero una complejidad altísima. Pero creo que tenemos condiciones y prestaciones para estar a su altura. Lo que más importa es que lo demos todo».

Por último, le preguntaron por la posibilidad de estar perdiendo en un momento dado como hace una semana en Andorra: «El partido va a ser largo y nosotros tenemos que estar con la predisposición adecuada para poder llegar ganando al pitido final. Eso es lo que cuenta. Luego pueden pasar mil cosas y tienes que estar en disposición de poder revertirlas o de poder reforzarlas para sacar más diferencia».