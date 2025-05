Sigue en directo el partido Sestao River-Ponferradina

Previa y novedades

«Luchad blanquiazules por honrar nuestra región». Con esa frase cantada tres veces acaba el himno de la SD Ponferradina. Y eso es lo que le pide toda la hinchada hoy. Que luche y gane. Es lo único que puede hacer para ascender, pero no depende de ella. Necesita además que pierda la Cultural ante el FC Andorra. Desde las 19.00 horas el estadio Las Llanas vivirá uno de los partidos con más asuntos en juego de esta última jornada. El Sestao River necesita el triunfo para salvarse. De no ganar, dependerá de otros conjuntos. Son siete los que se juegan no bajar y tres de ellos lo harán. Y la Deportiva también necesita los 3 puntos para poder subir. En este caso no lo tiene en su mano, pero si no gana, ni siquiera habrá cumplido su parte ‘del trato’.

El cuadro verdinegro tiene en el banquillo a Leandro Martínez, que se perdió el encuentro de Andorra por lesión. El juego directo y los centros desde las bandas serán los principales argumentos del equipo vizcaíno, el que menos puntos ha sumado en casa en el grupo. Igor Oca repite el once que presentó en el Nacional. Por su parte, la Deportiva tiene a todos convocados, salvo a Nacho Castillo. Las dos novedades que presenta Javi Rey son las de Andoni López y Vicente Esquerdo en lugar de Álvaro Ramón y Doué.

En el encuentro de la 1ª vuelta el River venció en El Toralín remontando en los últimos instantes un gol berciano. Fue una de las victorias del equipo sestaotarra en los campos de los primeros clasificados: ganó en León, Ponferrada, San Sebastián y Andorra.

A pesar de que no se han podido sacar entradas a la venta y de que el club berciano recibió muy pocas, tanto la afición como la propia entidad de El Toralín se han movido y no serán menos de 300 los blanquiazules que traten de revivir un ascenso como el de Alicante hace 19 años. A pesar de la promoción inicial realizada por el club presidido por Ángel Castro para sus socios, ayer aún no se habían agotado todas las localidades, pero se espera un gran lleno para el choque.

Será una jornada de transistores, apps y teléfonos móviles, pues si la Deportiva juega en Sestao y en León, el River juega en Sestao, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Tarragona y Amorebieta. Pero como ya apuntamos y a diferencia de la SDP sí depende de sí mismo.

El árbitro designado para dirigir la complicada contienda de esta tarde, por todo lo que hay en juego, es un experimentado trencilla. Ésta es su cuarta temporada en la 1ª Federación. Sin embargo, es la primera vez que pitará un encuentro de la Deportiva Ponferradina. Se trata del mallorquín Luis Bestad Servera. Tiene 31 años y pertenece al Comité Balear. Ha pitado en este campeonato 12 encuentros, el 75% en el grupo II, que se han saldado con 6 victorias locales, 2 empates y 4 triunfos foráneos. No es muy tarjetero, pero en el último que dirigió, el Ourense CF 1-Cultural 0 [en la foto], mostró 7 amarillas. Al Sestao River tampoco le ha pitado esta campaña, si bien sí lo hizo la pasada, precisamente en el último choque en el que tuvo designación. Fue en la jornada 36 en Tajonar y el cuadro verdinegro se impuso 0-1 a Atlético Osasuna Promesas.

Nunca ganó la Deportiva en Las Llanas en sus seis visitas al desaparecido Sestao Sport Club. Sin embargo, al actual Sestao River también le ha visitado en seis ocasiones, ganando en cuadro de ellas y perdiendo en las otras.