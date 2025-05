Así te hemos contado una jornada histórica para la Cultural y la Deportiva

14:19

El rival de la Ponferradina

El Sestao River necesita el triunfo para salvarse. De no ganar, dependerá de otros conjuntos. Son siete los que se juegan no bajar y tres de ellos lo harán. Y la Deportiva también necesita los 3 puntos para poder subir. En este caso no lo tiene en su mano, pero si no gana, ni siquiera habrá cumplido su parte ‘del trato’.