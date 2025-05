La Cultural, del Reino de León al reino de de los cielos

La Cultural certificó el ascenso directo a Segunda División tras un empate que sabe a victoria por la gloria de subir a Segunda División (1-1). El gol de Luis Chacón que adelantó a la Cultural en el minuto 41 de la primera parte frente al FC Andorra a la postre significó, tras el gol del visitante Álvaro Peña en los primeros compases del segundo acto, una igualada que hace historia porque la Cultural regresa a la categoría de plata del fútbol español ocho años después de la lograda en la campaña 2016-2017 de los Gallar, Yeray, Toni Villa, Benja y compañía. El club leonés vuelve al fútbol profesional por la puerta grande.

En la primera parte, el FC Andorra consiguió meter el miedo en el cuerpo a los de Raúl Llona. Tanto Molina como Lautaro de León gozaron de ocasiones para haber adelantado al cuadro andorrano en el marcador, pero el cuadro local no se descompuso nunca y esperó su momento para anotar el gol que ponía por delante a los del Reino de León, con la chispa de Luis Chacón, justo unos minutos antes del descanso.

El partido se disputaba sabiendo ya que la SD Ponferradina se había adelantado en el marcador en Las Llanas con el gol de Álvaro Bustos. El conjunto culturalista, por momentos dominado por el centro del campo manejado por Molina, jamás se vino abajo. Luchó con su Reino de León pleno de afición empujando desde las gradas para resistir con esa mínima ventaja hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios, de nuevo el FC Andorra volvió a la carga, dominando a la Cultural. El gol se veía llegar y efectivamente fue una realidad cuando por medio de Álvaro Peña lo alojó por la escuadra de un sorprendido Bañuz. Tocaba defender del acoso rival y de ese ida y vuelta. Kevin Presa y Bicho agarraron el centro del campo. Incluso llamaron a la portería de Ratti, con goles anulados a Manu Justo y Antón Escobar por fuera de juego.

Los minutos no pasaban. El crono no corría tan rápido como querían todos los culturalistas, en un partido ya sin orden ni estrategias. Gozaron Calderón, Barri y Antón Escobar de ocasiones para adelantar de nuevo a los del Reino, pero el balón no quiso entrar. Al final dio igual y no importó a nadie porque la Cultural puso el broche de oro a un ascenso histórico, con pleno de 38 jornadas líder del Grupo I de Primera Federación.