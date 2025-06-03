Santa María del Páramo acoge este sábado el II Torneo Paramés de Fútbol 7 Alevín.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se ha presentado el II Torneo Paramés de Fútbol 7 Alevín que se celebrará en el polideportivo de Santa María del Páramo este próximo sábado 7 de junio en horario de 11.00 a 20.00 horas.

Esta edición contará con la participación de más de 150 jugadores y 12 equipos procedentes de León, Asturias, Palencia, Valladolid y Zamora y que darán colorido al municipio Paramés, en una cita que suma su segunda edición y se consolida en el calendario.

Este año el torneo tendrá una connotación especial en recuerdo a Julio Tolón concejal de deportes de Santa María del Páramo recientemente fallecido y que tanto apostó por el deporte y la modernización de sus instalaciones para llevar a cabo la promoción y difusión de estas actividades deportivas.