La Liga pasa revista al Reino de León, que el club leonés pretende explotar

La Liga de Fútbol Profesional visita este miércoles el Reino de León para conocer su estado y fijar las obras a realizar para el regreso de la Cultural al fútbol profesiona. Además, el club leonés se ha propuesto revitalizar el estadio con la explotación de los bajos que disponen sus instalaciones deportivas que se unirá al impulso urbanístico que ya proyecta el Ayuntamiento de León parea unirlo con la principal arteria viaria.

La idea es la de intentar establecer un convenio con el Ayuntamiento de León para la cesión, por un tiempo determinado, de la explotación de los locales y zonas a pie de calle del estadio, de propiedad municipal, con el fin de rentabilizar una posible fuente de ingresos por publicidad y negocios de ocio.

Una vez acometidas obras de mejora en otros espacios situados junto a la avenida que comunica el estadio con el centro de la ciudad, entre ellos el Parque de Bomberos y el Palacio de Deportes, con fondos europeos, ahora sería el turno del estadio, con un cuarto de siglo de antigüedad.

Se pretende generar recursos para la Cultural y revitalizar una zona que estaría en conexión con otras cercanas con superficies comerciales.