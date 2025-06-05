Antonio Barrul y Raúl Zabala se reencuentran en San Marcos

La plaza de San Marcos fue testigo este jueves del penúltimo cara a cara entre Antonio Barrul y Raúl Zabala, que este sábado pelearán por convertirse en campeón de España de peso supergallo. Los dos púgiles se retaron de nuevo —como ya hicieran hace unas semanas en el Reino de León— pero esta vez en plena calle, junto a un ring improvisado a los pies del parador y delante de decenas de aficionados al boxeo. «No estoy nervioso», confesó el leonés a este periódico antes de enfundarse los guantes y subir al cuadrilátero para entrenar.

Fue un aperitivo del espectáculo que aguarda el sábado en el Palacio de Deportes, donde el cinturón de campeón nacional tendrá nuevo dueño. Además del combate entre Barrul y Zabala, se llevarán a cabo otros ocho más con boxeadores leoneses amateurs. Algo que ya se pudo ver también en San Marcos y que rematarán este viernes —en el mismo escenario— con el pesaje oficial. «Creo en mí, entreno para ser campeón de España, no se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea ganar. Espero que Zabala llegue preparado porque se va a encontrar a un Barrul muy fuerte que es un volcán. Un volcán que cuando entra en erupción no se detiene", avisaba el pasado martes Barrul. Por su parte, el hispano-colombiano contestó que le gustan los retos. «Sé de lo que soy capaz, entreno fuerte».

La gran noche de Barrul apunta a un lleno total. «Noto esa expectación en la ciudad, la gente me para por la calle, me dan mucho ánimo y creo que será un día especial, no quiero que se escape nada. Lo quiero conseguir también por León", asegura. En San Marcos no paró de atender a los fans, de fotografiarse con ellos y de firmarles autógrafos.

Algo nunca visto

Lo que ha diseñado Barrul Promotions para este sábado supera cualquier espectáculo anterior. «Vamos a marcar la diferencia, se ha puesto un marketing muy bueno junto con mi equipo y mi padre. Esto es familiar, pero quiero que vean en España que estamos creciendo muchísimo para que León sea el punto fuerte del boxeo. Tenemos una gran puesta en escena preparada. Lo retransmitirá en directo Sportium y se podrán hacer apuestas en directo", avanza.