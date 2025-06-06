El Club de boxeo El Niño de León sigue creciendo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado sábado el club de boxeo El Niño participó en una fantástica velada boxística con una buenísima organización y un perfecto trato recibido. Raúl Castellano asegura: “la organización del 1º torneo de boxeo de Palencia Feria Chica fue todo un éxito gracias a su organizador, el reconocido árbitro Nacional de boxeo, José Carlos Encinas”.

Hubo peleas de mucho nivel gracias a la participación de clubs de Madrid, Santander y Castilla y León. Dos de los jóvenes púgiles del club El Niño tuvieron actuaciones brillantes. En el tercer combate de la tarde, Ana Rodríguez, en categoría Joven 54 kg., contra la experimentada Katerina Dimitrova del club de boxeo El Abuelo de Guadalix de la Sierra, remontó un mal comienzo con un segundo y tercer asalto que hicieron vibrar al público. Su entrenador R. Castellano asegura: “Ana está en una progresión constante, es una chica muy trabajadora y obediente. Ha ganado en confianza y seguridad y es un placer y una recompensa poder trabajar con ella.” La propia Ana asegura sentirse cada vez mejor en el club gracias al trabajo de sus entrenadores, ya que juntos están logrando grandes avances. El siguiente turno fue para Rayan Toujani categoría Joven 62 kg., quien se enfrentó al púgil local Marcos Abril del club Duran Boxing. Toujani hizo caso a su esquina y con un buen planteamiento de la pelea, se llevó una merecida victoria. Desde el club están muy contentos por la victoria, que es un fruto del trabajo y de la mejora en los entrenamientos.

El plato fuerte para el club El Niño será este sábado con la participación en la Noche de las Estrellas 7. Se trata de una velada muy especial para la ciudad de León dado que Antonio Barrul va a combatir por el campeonato de España. Antes de esa pelea estelar, se podrá ver un combate netamente leonés que enfrentará a Rayan Toujani de categoría joven 62kg contra Joseba Antonacci, del club Pueblo Boxing. Pero, sin duda, uno de los momentos más vibrantes de la noche será la vuelta al ring de Aarón Miñambres, lo que asegura la diversión, en esta ocasión contra el fuerte rival palentino Juan José Caminero, del club Spartan Boxing. Será un combate espectacular. El propio Aarón señala: “Estamos analizando a nuestro rival, va a ser una pelea complicada, pero espero volver a tener el apoyo de mi querido pueblo, Villoria de Órbigo, que me da alas para conseguir esta nueva victoria. Los entrenamientos con Raúl Castellano cada vez son mejores. Es un orgullo representar a este club y sus valores desde la humildad y el trabajo.”