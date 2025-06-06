Luis Chacón cierra su periplo en la Cultural

Luis Chacón regresa al Deportivo y pone fin a su temporada de cesión en la Cultural.

Así lo ha anunciado el equipo leonés que agradece al jugador su compromiso con el club y su aportación para que la próxima temporada pueda jugar en segunda división.

Luis Chacón ha sido uno de los jugadores destacados en el presente ejercicio desempeñando a sus 25 años un papel relevante en el objetivo que se había fijado la entidad leonesa de alcanzar el fútbol profesional en su segundo peldaño.

Con su juego y sus goles, precisamente el último el que anotaba frente al Andorra en el encuentro que suponía el ascenso de la Cultural Luis Chacón ha demostrado su valía completando una cesión notable en el equipo leonés.

El club anunciaba precisamente hoy viernes el final de sucesión agradeciendo al jugador su aportación y también deseándole un futuro en positivo.