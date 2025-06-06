Quique Fornos renueva con la Cultural y Chacón regresa al Deportivo

Uno que se queda y otro que se va. La Cultural, tras reposar el ascenso a la Segunda División, empieza a perfilar su proyecto de cara a la temporada 2024-2025. Con la continuidad del técnico Raúl Llona asegurada y el adiós del preparador físico, ayer le tocaba el turno a dos jugadores del plantel. Ambos protagonistas del ascenso aunque con un futuro que no seguirá pasos similares.

En el caso del defensa Quique Fornos, el gallego seguirá vistiendo la elástica culturalista el próximo ejercicio tras confirmar la entidad leonesa su renovación por una temporada. El defensa gallego cumplirá así su tercera temporada defendiendo la camiseta leonesa, con un total de 66 partidos disputados. En el presente curso, ha sido pieza importante en el logro del ascenso a Segunda División.

Luis Chacón regesa al Deportivo tras su temporada de cesión en la Cultural.DL

En el caso de su compañero Luis Chacón, el gallego, una vez cumplida su cesión, regresa al Deportivo, el club que tiene sus derechos. Así lo anunciaba ayer el equipo leonés que agradece al jugador su compromiso con el club y su aportación para que la próxima temporada pueda jugar en segunda división.

Luis Chacón ha sido uno de los jugadores destacados en el presente ejercicio desempeñando a sus 25 años un papel relevante en el objetivo que se había fijado la entidad leonesa de alcanzar el fútbol profesional.

Con su juego y sus goles, precisamente el último el que anotaba frente al Andorra en el encuentro que suponía el ascenso de la Cultural, Luis Chacón ha demostrado su valía completando una cesión notable en el equipo leonés. En los próximos días y semanas el capítulo de altas, bajas y renovaciones seguirá marcando el paso de la Cultural.