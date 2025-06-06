Barrul llega a su gran día dispuesto a ponerse el cinturón de campeón

Llegó la hora de la verdad para el púgil leonés Antonio Barull. Este sábado es el día esperado para que sobre el cuadrilátero ubicado en el Palacio de Deportes de León puede levantar el cinturón de campeón de España del peso supergallo.

Su preparación a lo largo de los últimos meses y su trayectoria de todos estos años confluyen así en el combate que esta noche le medirá al boxeador hispano-colombiano Raúl Zabala. En juego nada menos que el cetro español del citado peso. Y Antonio Barrul, en su ciudad y ante su gente, quiere que sea para él.

Este viernes tanto Barrul como Zabala procedieron al protocolario y obligado acto del pesaje. Un día antes de la gran velada que está programada para que empiece a las ocho de la tarde. Eso sí, habrá que esperar un poco para que Antonio Barrul salte al ring para pujar por la corona nacional.