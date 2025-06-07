O la final o las vacaciones de verano

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como en el casino, no va más. La temporada, a 90 ó 120 minutos. La SD Ponferradina tiene ante sí un reto que es darle la vuelta al 1-0 encajado el pasado fin de semana en El Maulí. Desde las 20.30 horas recibe al Antequera CF en El Toralín. Al no haber ya valor doble de los goles en campo contrario ni penaltis, un triunfo por un gol le daría al cuadro berciano la oportunidad de avanzar a la final venciendo por ese margen tras 120 minutos. Pero al Antequera CF le sirve ganar y empatar.

Javi Rey no podrá contar con el lesionado Jorrín, mientras que tampoco estará para jugar Nacho Castillo, aunque no se descarta que entre en su 1ª convocatoria. Las principales incógnitas sobre el once que puede presentar hoy el preparador auriense están en el lateral izquierdo, el mediocentro y la delantera. Andoni López, Doué y acaso Álex Costa podrían partir de inicio.

El equipo deportivista ha ganado en sus últimas cuatro comparecencias en casa y en seis de las últimas siete. Desde luego que la especulación no servirá, porque la Deportiva necesita ganar. Otra cosa puede ser lo que ocurra en un momento dado, si está ganando por un gol y quedan pocos minutos para que finalice el tiempo reglamentario.

En el cuadro Antequerano no se descarta que Javi Medina repita el once y también el sistema 4-1-4-1 con el que maniató a la Deportiva en el partido de ida. El técnico tiene la intención de volver a presionar muy alto al conjunto blanquiazul, tapar el juego interior y no dejarle tener superioridad por las bandas. La subida por banda del lateral Juanmi Carrión y en menor medida de Fomeyem por la derecha serán cuestiones a vigilar sobremanera por el conjunto blanquiazul.

A lo largo de la Liga regular el Antequera sumó 5 victorias a domicilio, si bien desde el 1-2 en Alcorcón el 7 de diciembre, tan solo ganó al Intercity en Alicante el 13 de abril. Pero al Antequera hoy también le sirve el empate. Cinco logró en la primera vuelta fuera de casa y 4 en la segunda. Resumiendo, que de las 19 salidas protagonizadas en Liga regular, en 14 obtuvo resultados que le permitirían hoy pasar a la final.

Se ha llevado a cabo un llamamiento para recibir al equipo a las 18.45 horas en la entrada al estadio y para que las gradas ya estén llenas cuanto éste salga a calentar. Se desplegará un mosaico a la salida del equipo.