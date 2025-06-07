Gil Membrado toma posiciones en el Rallye Reino de León

Gil Membrado puede salir de León más fortalecido como líder del Nacional de Rallyes de Tierra. Al menos eso dejó patente en la primera jornada del Rallye Reino de León en la que asentó las bases para firmar su tercer triunfo consecutivo en el certamen. Bien es cierto que el piloto del Ford Fiesta R5 cerraba el día en la segunda posición de la clasificación a apenas 200 milésimas de Raúl Hernández.

Pero también lo es que en ese tramo espectáculo por las calles de León su tiempo fue mejor que el del resto de rivales directos por la general. Y que en el tramo previo de calificación, decisivo para marcar el orden de salida a los tramos de este sábado, Membrado fue el encargado de marcar la pauta.

Con una nómina sobresaliente de protagonistas superior a los 40, el Rallye reino de león levantaba el telón a su quinta entrega dispuesto a mejorar el nivel mostrado en años precedentes. Y las dosis de emoción que empezaron a hacerse patentes desde el Shakedown en el que Alejandro Mauro era el más rápido con su Skoda Fabia RS Rally2. A su estela y con el mismo modelo de coche Raúl Hernández mientras que la tercera posición iba a parar a manos de Igor Bulantsev. Con otro Skoda Fabia.

Membrado ocupaba la quinta posición, superado también por Alexander Villanueva aunque sabedor de que lo importante llegará este sábado con tramos de alta exigencia. Eso sí, en la calificación para determinar el mejor orden de salida Membrado se salía con la suya. Luego llegaría el tramo espectáculo por León con Hernández haciéndose con el primer puesto provisional con 200 milésimas respecto a un Membrado que no quería ceder frente a sus más duros rivales.