Diario de León

Seis campeones para La Virginiana 2025

Adrián García, Estefanía Gutiérrez, Jairo García, María Fernández, Roberto Freitas y Nera Artichiello se apuntan el triunfo en sus categorías en una de las pruebas señeras del BTT leonés

Momento previo a la salida de La Virginiana 2025.

Momento previo a la salida de La Virginiana 2025.VIRGINIA MORÁN

Publicado por
Miguel Ángel Tranca
León

Creado:

Actualizado:

La Virginiana sumó una nueva entrega. Lo hizo por todo lo alto refrendando el atractivo que siempre representa esta prueba dentro del la modalidad de BTT. Con dos recorridos y una nómina notable de participantes, en el más largo en cuanto a rutómetro (107 kilómetros), el vencedor en la categoría masculina fue Adrián García (4h25:18) mientras que en la femenina era Estefanía Gutiérrez (5h53:34) la que se llevaba el gato al agua.

En cuanto a la prueba corta de 47 kilómetros los mejores eran Jairo García (2h07:50) y María Fernández (2h30:38). Por úyltimo, en EBike el peldaño más alto del podio le correspondió a Roberto Freitas en la categoría masculina (1h54:21) y a Nera Artichiello en la femenina (2h20:29).

Prueba BTT La Virginiana.

Prueba BTT La Virginiana.Virginia Moran

