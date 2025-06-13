Chozas de Abajo acoge este sábado el Torneo Nacional de Fútbol Sala femenino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Chozas de Abajo la primera edición del Torneo Nacional de Fútbol Sala femenino sénior que tendrá lugar este sábado 14 de junio en los pabellones de Villar de Mazarife y de Cembranos.

Más de 100 jugadoras repartidas en equipos de León, Asturias, Valladolid y Salamanca disfrutarán de una jornada de fútbol sala que servirá para reconocer la gran trayectoria deportiva de Miriam Marcos 'Miri' jugadora del Sport Bernesga Sariegos con más de 20 temporadas en activo siendo un ejemplo de disciplina, pasión y amor por el deporte.

Máxima competición

Algunos de los mejores equipos femeninos se darán cita en la localidad leonesa para competir por un torneo de prestigio del que podrán ser testigos tanto vecinos como aficionados al fútbol sala que deseen acercarse hasta el municipio leonés, que ha hecho un gran trabajo para organizarlo. Desde primera hora los partidos comenzarán a sucederse hasta que se dispute la gran final.