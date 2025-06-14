Andorra-Ponferradina: empieza la batalla definitiva por subir a Segunda

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva disputa desde las 17.00 horas de este domingo en el estadio de la Federación Andorrana de Fútbol en la localidad de Encamp el penúltimo partido de la temporada: la ida de la final de la fase de ascenso a 2ª División Profesional. El conjunto berciano buscará traerse a Ponferrada un buen resultado de cara al choque decisivo del próximo sábado en El Toralín. Visita al FC Andorra, conjunto con el que estuvo pugnado hasta final del campeonato por un puesto más destacado en la clasificación y que partía al inicio de la Liga posiblemente como el gran favorito al ascenso tras su descenso desde la categoría superior (es el único de los descendidos que juega el play off) y por la plantilla que conformó.

Javi Rey ha desplazado a Andorra la Vella a toda su plantilla, si bien no contarán para jugar ni Nacho Castillo ni Mario Jorrín. Las dudas están más o menos en los puestos de siempre: Andoni o Álvaro Ramón en el lateral izquierdo y qué dos mediocentros jugarán entre Esquerdo, Markel Lozano y Doué. Quizá también pueda haber dudas con Cortés por cómo acabó el último partido, si bien el técnico apuntó el jueves que ya había entrenado con normalidad.

El FC Andorra viene de eliminar por un global de 3-0 a la UD Ibiza. Fue el único conjunto que resolvió de forma holgada su eliminatoria, aunque el marcador no cuenta realmente lo que ocurrió en los dos partidos.

Beto Company, que debutó en el banquillo tricolor en enero en El Toralín, podría contar con Diego Alende para el centro de la defensa, aunque está recién salido de lesión y no se descarta que repita el once que puso sobre el césped de Can Misses el pasado domingo, en el que estaban los ex deportivistas Erik Morán y Josep Cerdà, aunque no Pablo Trigueros.

La velocidad y calidad de los jugadores del FC Andorra, con un equipo presionante, rápido y destacado en el balón parado, serán cosa a tener en cuenta por la SDP para poder salir de Encamp con un buen marcador.