Javi Rey: «El FC Andorra tiene una de las mejores plantillas de 1ª Federación»

El entrenador de la Deportiva habló el jueves sobre el partido que se disputa hoy y sobre su rival. Y para ello recordó tanto el encuentro de la primera vuelta en el Nacional, en el que sus pupilos realizaron un gran primer tiempo, y el de la segunda vuelta en El Toralín, que supuso el debut de Beto Company en el banquillo tricolor: «En el partido de Liga que jugamos allí llevamos a cabo nuestra mejor prestación fuera de casa. El FC Andorra es un gran equipo; probablemente esté entre las mejores plantillas de la 1ª Federación. Pero nosotros vamos a ser valientes. Salir a esperar atrás contra este conjunto sería un suicidio. Vamos a intentar quitarle el balón, como ya lo hicimos en otras ocasiones. Queremos que se vea esa Ponferradina de El Toralín que ya supo competir anteriormente contra el cuadro andorrano en dos ocasiones».

Sobre si podría ser una referencia el duelo de enero, esto dijo el ourensano: «Son momentos distintos. Cuando jugamos en Andorra había un entrenador y luego en Ponferrada debutó el que está actualmente en el banquillo. Es un conjunto valiente con balón y reconocible. Sus jugadores tienen mucho talento hacia delante y mucha pegada. No nos podemos confiar».

El preparador deportivista, que reconoció que afronta la eliminatoria como los partidos más importantes de su carrera como técnico, fue cuestionado sobre cómo imagina la misma: «No sé que pasará en este partido, pero en principio la vea enfocada a los 90 minutos de Andorra. Tengo mucha confianza por lo que me transmiten los futbolistas y estamos preparados para hacer un buen partido».