El equipo se estrelló contra el palo por 25ª vez esta campaña

Francisco Otero Ponferrada

Yeray Cabanzón estuvo a punto de lograr el domingo en Andorra el gol de la temporada. Un tiro desde más de 60 metros, con el portero adelantado, se iba a colar en el portal andorrano para convertirse en el 0-2. Sin embargo, una vez más un poste se interpuso en el camino del gol deportivista. Éste fue el 25º de la temporada, 5º que ocurría en Andorra. Hay que recordar que en el partido de Liga de la jornada 4 Esquerdo —2—, Brais Abelenda y Carrique se toparon con los palos.

Con el del domingo, Yeray suma ya 6 remates a los palos en el conjunto de la temporada, alcanzando en esa cifra a José Luis Cortés.

De cualquier modo, en esta ocasión el palo también salvó al conjunto berciano, ya que evitó el tanto de la remontada andorrana en la 2ª mitad.

QUEJAS

El FC Andorra se quejó de dos penaltis no pitados a su favor el domingo. Sin embargo, nada se dijo de la entrada de roja de Erik Morán que el colegiado solucionó con una amarilla. Por cierto, la mano de Carrique sí fue penalti, pero la caída de Lautaro ante Doué no, por mucho que la afirmación suscitase sonrisitas en el entorno del FC Andorra.