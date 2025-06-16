Piqué presidió la ida y podría estar en El Toralín en el duelo la vuelta

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Gerard Piqué, duelo del FC Andorra, estuvo presente antes de ayer en el palco del estadio de la Federación Andorrana de Fútbol viendo el choque entre su equipo y la Deportiva. A pesar de que la Deportiva acabó el partido con ventaja en la eliminatoria, el ex jugador del FC Barcelona abandonó junto a su pareja las instalaciones deportivas a los mandos de su coche con una gran sonrisa.

Todavía no está confirmado si Piqué estará este sábado en el palco del estadio municipal ponferradino de cara al encuentro decisivo de la temporada entre su equipo y la Deportiva. En sus dos últimas salidas sí que viajó. Lo hizo en la jornada 38 del campeonato liguero a León y en la vuelta de las semifinales de play off a Ibiza.