Piqué paga los gastos a la afición del Andorra que viaje a Ponferrada: "Se pondrán autocares desde otras ciudades si es necesario"

Gerard Piqué en el palco del Reino de León cuando su equipo, el FC Andorra, se midió a la Cultural (1-1).ÁNGELOPEZ

Gerard Piqué, propietario del Andorra, busca apoyos para el partido de este sábado ante la SD Ponferradina en El Toralín, a partir de las 20.30 horas, en el que se decidirá el ascenso a Segunda División.

Piqué pide que se respalde a su FC Andorra en El Toralín. Para ello, el dueño del FC Andorra promete asumir los gastos de entrada y autobús de aquellos que decidan viajar a Ponferrada para animar a los jugadores andorranos en El Bierzo.

"Si ganamos, subimos a Segunda división. ¡Necesitamos la ayuda de todos los que deseéis venir a apoyar al equipo! Me encargaré personalmente de todo el coste. Si no eres de Andorra y deseas venir, ¡apúntate también! Buscaremos la forma de organizar autocares de otras ciudades si es necesario. Sé que es una locura, pero un fin de semana en Ponferrada mola", señala Gerard Pique en su perfil de la red social X.

El Andorra empató 1-1 en el choque de ida de la final por el ascenso a Segunda División frente a la SD Ponferradina, por lo que el encuentro en El Toralín se decidirá definitivamente el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Piqué busca aliados en El Toralín. El club berciano tiene previsto entregar unas 200 entradas a la entidad futbolística andorrana.