Los grupos de WhatsApp responden a Piqué con una Shakira que es de la Ponferradina

Los grupos de WhatsApp siempre están ahí. Su presencia es inevitable, constante, categórica... La última es la ocurrencia de vestir a Shakira en un meme de inteligencia artificial con la camiseta de la SD Ponferradina en las redes sociales para aplacar la idea de su ex Gerard Piqué para atraer aficionados andorranos aunque sean de Cuenca o culturalistas de León para animar al FC Andorra en El Toralín, este sábado a las 20.30 horas. El propietario de la entidad andorrana pagará los gastos a los que acudan a respaldar al FC Andorra a Ponferrada, con independencia de la ciudad de la que tengan que desplazarse para dar apoyo a los futbolistas que entrena Beto Company.

Y es que las redes sociales se han convertido casi en una extensión de nuestra mano, en una herramienta esencial que nos mantiene conectados al mundo o a quienes están lejos, que nos acompañan en muchos momentos y también en una forma práctica de resolver asuntos: organizar una quedada, aunque sea para arropar al FC Andorra en El Toralín ante la SD Ponferradina. Escapar de las redes sociales es difícil, ¿quién no pertenece a alguno aunque lo mantenga silenciado?