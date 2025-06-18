La Cultural ficha a Roberto Lorenzo como preparador físico para suplir a David Madurga, único componente de los cuatro que forman el cuerpo técnico que fue despedido, después de una primera vuelta excepcional en las prestaciones físicas de los jugadores de la plantilla.

A rey muerto, rey puesto. El club leones incorpora al preparador físico Roberto Lorenzo a la estructura del club. Roberto cuenta con una amplia experiencia tanto en entrenamiento personal en futbolistas de LaLiga EA Sports (Primera División) y LaLiga Hypermotion (Segunda División), así como preparador físico en estructuras importantes como el Real Valladolid, la UD Ibiza y el Getafe CF.

Recalará en la entidad leonesa una vez finalice su vinculación con el Getafe Club de Fútbol el próximo 30 de junio.