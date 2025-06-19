La Ponferradina lo tiene claro: "Pensar en empatar es empezar perdiendo"

Andrés Prieto se refirió ayer a distintos asuntos referentes al partido decisivo de este domingo ante el FC Andorra en El Toralín en el que se juega el ascenso a 2ª División.L. DE LA mata

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Como todos los miércoles, un jugador de la SD Ponferradina fue protagonista en sala de prensa para hablar de la actualidad del equipo. Esta semana esa actualidad se refiere al último partido de la temporada, al choque en el que se pone en juego el ascenso. Y el protagonista fue Andrés Prieto. El arquero subrayó que no se puede salir a empatar, aunque le valga el empate a su equipo. Además, apuntó que esta semana es un poco diferente a otras: «Si pensamos en empatar contra un equipo como el FC Andorra, es perder antes de empezar. La eliminatoria está literalmente al 50% y no nos podemos agarrar a esa ventaja del empate. No podemos especular; sólo nos vale ganar. Estos partidos son los que hacen único al fútbol. Es la filosofía del todo o nada, vida o muerte, que crea tanta ilusión, alegrías y tristezas. Ejemplifica lo que es el fútbol. De todos modos, nada puede borrar el trabajazo de este equipo. Veo al plantel muy bien, como la semana pasada. En play off se respira algo distinto, son sensaciones únicas y estás con las orejas más arriba, atento a todo. No hay ansiedad, pero sí esas mariposas en el estómago que en otros partidos no sientes hasta el propio día».

Prieto se refirió a jugar en casa el choque definitivo: «Es nuestro hogar, es como cuando estás con la familia en casa, el sitio donde queremos ser protagonistas».

Por último y hablando de la fe, Prieto apuntó que el que sí tuvo mucha fue Manu Nieto, delantero del FC Andorra, en la acción del 1-1 del pasado domingo.

Entrenamiento matinal

La Deportiva volvió ayer a los entrenamientos y lo hizo con unos primeros minutos en el Jesús Tartilán y el resto del trabajo en El Toralín a puerta cerrada. Aunque Cortés estuvo con el resto de compañeros en esa parte que se pudo ver, su presencia en el partido de pasado mañana parece muy complicada.

Venta de entradas

El plazo para la compra de entradas por parte de los socios de la Deportiva concluye a las siete y media de esta tarde. Las localidades que no hayan sido retiradas, quedarán liberadas. En el caso de que la liberación de asientos alcance un mínimo de 50 entradas, estas saldrán a la venta mañana en las oficinas de El Toralín.

Animación

De 18.00 a 20.30 horas habrá una fan zone con hinchables, animación y sorteos en el exterior de El Toralín. Por su parte, Grada Durandarte 1922 organiza una previa desde las 12.00 horas en la plaza Fernando Miranda. Habrá vermut y arroz con botillo, además de sorteos y rifas, Todo ello estará aderezado con música. A partir de las siete, procesión al estadio y a las ocho y veinte se lucirá un mosaico en la salida de jugadores al terreno de juego.