MESA REDONDA. Club de Prensa desde las 9.45 horas
Diario de León afronta este viernes las claves del futuro de la pesca
Diario de León afronta este viernes 20 de junio una jornada en la que analizará las claves del futuro de la pesca, el turismo y la conservación en León. Todo ello en una mesa redonda que se celebrará en el Club del Prensa del rotativo —situada en Gran Vía de San Marcos 8 con entrada por la calle Fajeros— desde las 9.45 horas y con entrada libre hasta completar aforo.
La mesa redonda, que presentará el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, la inaugurará Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta. Intervendrán Pablo Castro Pinos, campeón del mundo de pesca; Manuel Caneda, pescador, montador de mosca y divulgador; Raúl Gutiérrez, pescador, responsable de la Red Estatal de Desarrollo Rural y copropietario de Draga Leralta Rods y Yasmany Picorel Nieves, pescador, fundador y guía principal de Wild Trout.
Todo ello moderado por José Manuel Jiménez, pescador, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta. También podrá seguirse en www.diariodeleon.es.