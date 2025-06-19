Diario de León afronta este viernes las claves del futuro de la pesca

La jornada podrá seguirse en el Club de Prensa o en la web www.diariodeleon.es.ángelopez

Diario de León afronta este viernes 20 de junio una jornada en la que analizará las claves del futuro de la pesca, el turismo y la conservación en León. Todo ello en una mesa redonda que se celebrará en el Club del Prensa del rotativo —situada en Gran Vía de San Marcos 8 con entrada por la calle Fajeros— desde las 9.45 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

La mesa redonda, que presentará el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, la inaugurará Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta. Intervendrán Pablo Castro Pinos, campeón del mundo de pesca; Manuel Caneda, pescador, montador de mosca y divulgador; Raúl Gutiérrez, pescador, responsable de la Red Estatal de Desarrollo Rural y copropietario de Draga Leralta Rods y Yasmany Picorel Nieves, pescador, fundador y guía principal de Wild Trout.

Todo ello moderado por José Manuel Jiménez, pescador, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta. También podrá seguirse en www.diariodeleon.es.