Mbappé, hospitalizado por un "cuadro agudo de gastroenteritis"

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha sido hospitalizado por un cuadro agudo de gastroenteritis.

"Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento", informó el Real Madrid en un comunicado.

Mbappé llevaba días conviviendo con un proceso febril y no pudo jugar este miércoles en el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes FIFA contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami.

El francés no había entrenado el martes en la última sesión dirigida por Xabi Alonso por la misma razón. Sí había trabajado con el grupo en los entrenamientos del domingo y del lunes en Florida.

"En los últimos dos días ha estado mal, con un proceso viral importante. Tenemos que ver cómo va mejorando día a día", reconoció Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior al partido empatado 1-1 con el Al Hilal.

Sin Mbappé, Xabi Alonso dio paso al canterano Gonzalo García, quien anotó un gol y fue elegido como mejor jugador del partido.

El Real Madrid entrenará en Palm Beach este jueves a partir de las 17.00 hora local (23.00 cet) con la mirada puesta en el segundo partido del grupo H del Mundial de Clubes, fijado el domingo en Charlotte contra el Pachuca.