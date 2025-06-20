La SD Ponferradina sueña con culminar su ascenso a Segunda División

La Deportiva realizó este viernes el último entrenamiento de la temporada con la ilusión de lograr el ascenso.SDP

El trabajo de toda una temporada, la ilusión, el futuro próximo, al economía... Todo ello se pone en juego este sábado en 90 minutos (o 120) en El Toralín. Desde las 20.30 horas la SD Ponferradina busca su 5º ascenso al fútbol profesional y lo hace ante el FC Andorra, un conjunto que también quiere volver a una categoría que perdió el año pasado. El que gane, asciende y si hay empate, el encuentro se irá a la prórroga. Si persiste la igualada, ascenderá la Deportiva. El duelo decisivo ha generado una gran expectación.

Javi Rey afronta el choque con la duda de José Luis Cortés. El delantero cayó lesionado en Encamp. No se ha revelado qué tiene, pero el técnico dejó entrever ayer que podrá utilizarlo algún tiempo. La gran duda es si jugará de salida o lo reservará. Álex Costa es el recambio. En cuanto al resto del equipo, Markel Lozano podría ser titular en lugar de Doué y en el lateral izquierdo quizá se mantenga Andoni López, por lo que Álvaro Ramón empezaría de nuevo en el banquillo. El equipo realizó ayer la 218ª sesión de entrenamiento, última de la temporada.

El FC Andorra completó ayer su trabajo semanal con una sesión en Puente Castro antes de viajar a Ponferrada. Almpanis y acaso Diego Alende podrían ser las novedades en el once de Beto Company.

La Deportiva llega al encuentro después de ganar los cinco últimos partidos que ha disputado como local, mientras que el FC Andorra sólo ha perdido cuatro choque en la 2ª vuelta y únicamente tres desde que cayó 1-0 en El Toralín el 26 de enero. Ése es uno de los dos precedentes que tiene esta contienda. El otro es el 1-4 de la temporada 2022-2023, en este caso en 2ª División.

El calor marcará el desarrollo del duelo. Aunque hoy no hará los 37 grados Centígrados de ayer, habrá del orden de 29-30 al inicio del choque.

El choque se podrá seguir en el ‘minuto a minuto’ de la página web de Diario de León, en FEF Tv, EsRadio Bierzo, Onda Bierzo y Radio Bierzo.