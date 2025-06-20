Nadie se quiere perder el encuentro

Publicado por Francisco Otero Creado: Actualizado:

Como siempre pasa en esta clase de citas, nadie se lo quiere perder, ni siquiera el que no acudió en toda la temporada a El Toralín. Desde las 23.00 horas del jueves había aficionados haciendo cola en las puertas del estadio para comprar alguna de las 200 entradas que se liberaron al expirar el plazo de venta a los socios. El cartel de ‘Entradas agotadas’ preside la puerta de las oficinas del estadio.

Como hace 15 días, los jugadores llegarán caminando al estadio a las 18.35 horas. Se ha citado a la afición para que los reciba. Habrá un gran mosaico en el Fondo Norte alusivo a la historia de la entidad, como lo ha sido el vídeo de Pavlenha en las redes sociales, que ha causado furor y emoción.