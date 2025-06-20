Javi Rey: «Va a ser un partido durísimo, pero totalmente distinto al de Andorra»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

En la rueda de prensa previa al partido, Javi Rey se mostró tranquilo y muy seguro: «Al terminar el entrenamiento le he dado las gracias a los jugadores por estos 11 meses tan bonitos, con sus altibajos, pero llegamos en el mejor momento. Toda la ciudad está volcada, todo El Bierzo, y El Toralín se queda pequeño para este partido. Estoy orgulloso de lo que generamos, tanto dentro como fuera del vestuario. Es algo muy bonito que sólo genera el fútbol. Afrontamos el partido con mucha tranquilidad y confianza. Veo a los chicos muy bien. El partido llega en nuestro mejor momento de la temporada en todos los aspectos y tenemos todos los ingredientes para hacer un gran partido y lograr el ascenso. El rival tiene unas señas de identidad muy definidas. Va a ser un partido durísimo, similar a los que hemos visto en El Toralín, pero completamente diferente al de Andorra, porque vamos a ser más protagonistas. Ellos juegan muy bien al fútbol, pero sabemos cómo contrarrestarlo».