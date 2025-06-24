El Atlético Bembibre pide ser repescado en 3ª División

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

Las cuentas del Atlético Bembibre arrojaron un balance negativo de 15.000 euros aproximadamente, siendo el ingreso más abultado el proveniente de las subvenciones que rondan los 165.000 euros. Además, sobre el regreso del Atlético Bembibre a 3ª Federación, la situación parece encarrilada siempre y cuando las Federaciones Territorial y Nacional se pongan de acuerdo en quién debe dar el sí al escrito enviado desde el club del Bierzo Alto para su inscripción en el mismo grupo y categoría.