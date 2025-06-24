Media plantilla de la SD Ponferradina tiene contrato

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina hizo pública ayer la situación en la que se encuentra su plantilla cuando está a punto de expirar la temporada 2024-2025. De la comunicación se desprende que la mitad del plantel tiene contrato para toda la temporada. Además, otra cuarta parte del actual plantel tiene oferta de renovación.

«Ya casi tenemos el equipo del año que viene hecho», comentaban varios aficionados durante la jornada de ayer. Ni mucho menos. Ni el 100% de los 12 futbolistas que tienen contrato van a seguir en la plantilla ni todos a los que se le ha ofrecido la renovación van a quedarse. Es más, a lo mejor no se queda ninguno de estos últimos o muy pocos.

Álex Costa, Andrés Prieto, Andújar, Ángel Jiménez, Pablo Barredo, Borja Fernández, Borja Valle, Cortés, Esquerdo, Ger Nóvoa, Jorrín y Nacho Castillo tienen vínculo con el club. No está en la lista Álvaro Ramón, cuya continuidad dependía del ascenso. Andoni López, Bustos, Carrique, Doué, Lancho y Kevin Sibille son los futbolistas a los que se ha ofrecido seguir. Los casos del argentino, el francés y Bustos están complicados. Andoni tiene una oferta a la baja. La no continuidad de Álvaro Ramón podría cambiar su perspectiva. Y sobre Doué se había hablado en Castellón de una oferta del conjunto orellut. Lo dicho; podría darse el caso de que no siguiese ninguno.

DESPEDIDA DE YERAY

El primer jugador que se ha despedido en las redes sociales ha sido Yeray. El cántabro regresa al Real Racing Club tras su 2ª cesión a la Deportiva, pero dicha despedida suena a que no habrá una 3ª. «Me duele despedirme de la Deportiva y no es fácil [...] He estado muy a gusto aquí, disfrutando cada día [...] Lo dimos todo, pero no pudo ser. Aun así, me voy con el corazón lleno. Me siento uno más de esta familia [...] Les deseo lo mejor a la afición y al club [...] Gracias por este año inolvidable. Siempre seré un berciano más», dice en su despedida el cántabro.