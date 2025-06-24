Diario de León

Se cumplen 19 años del triunfo y del gol que cambiaron la historia de la SDP

Fran, en una de las sesiones de ‘Los encuentros del Centenario’.

Fran, en una de las sesiones de ‘Los encuentros del Centenario’.L. DE LA MATA

Publicado por
Francisco Otero
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

Decir 25 de junio en el ámbito del deportivismo es recordar la victoria del 2006 ante el Alicante CF por 0-1 con el gol de Fran, el tanto más recordado de la historia de la entidad y el que cambió el rumbo de la misma. Supuso el primer ascenso a 2ª División. Luego llegarían otros tres. Hoy se cumplen 19 años. Sobre ese gol y sobre muchas otras cosas habla el jugador zamorano en el podcast de EsRadio Bierzo ‘Glorias Blanquiazules’, por el que han ido pasando algunos ex jugadores de la formación ponferradina.

tracking