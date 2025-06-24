Se cumplen 19 años del triunfo y del gol que cambiaron la historia de la SDP

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Decir 25 de junio en el ámbito del deportivismo es recordar la victoria del 2006 ante el Alicante CF por 0-1 con el gol de Fran, el tanto más recordado de la historia de la entidad y el que cambió el rumbo de la misma. Supuso el primer ascenso a 2ª División. Luego llegarían otros tres. Hoy se cumplen 19 años. Sobre ese gol y sobre muchas otras cosas habla el jugador zamorano en el podcast de EsRadio Bierzo ‘Glorias Blanquiazules’, por el que han ido pasando algunos ex jugadores de la formación ponferradina.