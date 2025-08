Rashford: «No me preocupa mi inscripción, confío en el Barcelona»

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El delantero del Barcelona Marcus Rashford ha asegurado no estar preocupado por su inscripción en LaLiga como nuevo futbolista del conjunto azulgrana y está convencido de que «el club lo resolverá». La situación de Rashford es la misma que la de los porteros Joan García y el Wojciech Szczesny, que tampoco han sido inscritos aún, pero al extremo británico eso es algo que no le inquieta.

"No estoy preocupado. Es algo que el club debe resolver y confío en que lo harán. Yo estoy centrado en entrenar y en estar preparado para el inicio de la competición", ha declarado tras el entrenamiento en el National Football Center de Paju (Corea del Sur). El delantero, cedido por el Manchester United, ha dicho aceptar «el reto que supone jugar en el Barça", pero prefiere no pensar más allá de esta temporada: «Quiero disfrutar del momento y darlo todo por el equipo».

Eso sí, en estas primeras semanas de entrenamientos, Rashford ha podido comprobar lo que ya sabía «antes de venir». Que hay «muy buenos jugadores, la calidad es altísima y la intensidad también» y que el objetivo es «mantenerlas durante toda la temporada». Entre otras cosas, para intentar conquistar la Liga de Campeones. «Por supuesto, ese el sueño de todos. El año pasado fue una muy buena temporada, pero intentaremos mejorarla ganando la Champions", ha sentenciado.

Por otra parte, el Barcelona se ha encontrado de buenas a primeras con un nuevo problema dentro del vestuario. La situación de Ter Stegen, recién intervenido en el quirófano y con el club abriéndole la puerta de salida, deja a los culés con la necesidad de decidir si optan por darle la capitanía, pese a que este año no será un jugador importante, o si se la dan a otro futbolista que vaya a tener más relevancia en los onces de Hansi Flick. La decisión ya ha generado las primeras discrepancias y promete ser un tema que no se resolverá del agrado para todas las partes.

Y es que el Barça ha decidido que Ter Stegen no sea una pieza más este año. Eso incluía primero un traspaso, después su no inscripción y por último otorgarle un papel residual, algo que, inevitablemente, incluía un retirada de la capitanía. Ese plan no ha gustado a un sector del vestuario y entre medias se ha quedado Hansi Flick, que ha decidido ponerse de perfil y esperar a que se escampe, tarde o temprano, la tormenta. «El equipo es siempre el que decide a los capitanes, tal y como se ha hecho en el pasado. Normalmente se hace dos semanas antes de iniciar la temporada", explicó Flick.