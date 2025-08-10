El entrenador de la Cultural echa en falta hasta ocho fichajes a cinco días del inicio

Raúl Llona inicia este lunes su tercera temporada como entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa.f. o.

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El entrenador de la Cultural Leonesa, Raúl Llona, ve "muy condicionada" la pretemporada por la falta de fichajes que hace que, cuando restan cinco días para el primer compromiso de liga, que abre el campeonato en LaLiga Hypermotion ante el Burgos CF en El Plantío, a la plantilla aún le falten aún entre siete u ocho nuevas incorporaciones.

"Sabíamos que el mercado nos iba, de alguna forma, a ir controlando lo que fuéramos haciendo de cargas y modelos y lo que hemos intentado es que, a medida que hemos ido incorporando jugadores, seguir incrementando los conceptos y comportamientos con la base del año pasado e ir ajustando estas piezas", señaló el técnico culturalista en declaraciones a los medios de comunicación.

Llona ha advertido que se presentan, a pocos días del inicio liguero "con la plantilla sin estructurar del todo como nos gustaría", aunque ponga en valor que durante la preparación, "se han hecho muchas cosas bien y con los jugadores disponibles que llegan en buenas condiciones", dijo.

De momento la Cultural Leonesa ha incorporado a ocho jugadores, los guardametas Edgar Badía y Arnau Rafús -que no ha disputado ni un solo minuto-, el defensa Juan Larios, los centrocampistas Thiago Ojeda y Selu Diallo, además de los delanteros Daniel Paraschiv, Diego Collado y Rafael Tresaco.

La preparación se saldó con las victorias ante Athlétic B (2-3) y Pontevedra (0-1), los empates frente a Burgos (0-0) y Real Avilés (2-2), además de las derrotas encajadas frente al Real Oviedo (1-0), Real Sporting (3-2) y CD Lugo (1-0).