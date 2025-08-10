Galería: La Bañeza ejerció con honores de capital mundial del motociclismo con su Gran Premio de Velocidad

La Bañeza vistió su gran Premio de Velocidad de todo un éxito con más de 80.000 aficionados disfrutando de una jornada de motociclismo del bueno.
Francisco García, Sergio Fuertes que lograba su triunfo número doce en el trazado urbano, Bruno Capi y Miguel Ángel Fernández se erigieron como los grandes protagonistas dio una cita en la que no faltaron los reconocimientos en especial a un referente de este deporte como Daniel Amatriain.
Jaume Masiá fue también otro de los protagonistas al igual que todo un veterano como Benjamín Grau.
Y todo para una edición número 64 de una carrera que ya es leyenda.
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
Virginia Moran
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ; Ángelopez
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad
ANGELOPEZ
Gran Premio de la Velocidad