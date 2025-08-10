Sello leonés del éxito: Carlos González y García Bango

Eurotwins es la categoría más joven del GP de La Bañeza. Pero no por ello goza de espectacularidad y emoción. También con protagonismo leonés. Desde su estreno los pilotos de la provincia han demostrado, al igual que al igual que en otras categorías siempre hay que tenerlos muy en cuenta. Y en esta ocasión no podía ser menos.

Empezando por el astorgano Carlos González que se llevaba el premio más importante en las Eurotwins 500. Con su Ducati y con seis segundos de margen respecto al segundo en cruzar la línea de meta, Sergio de Gracia. Con una Guzzi, la misma que llevaba a Jaime Díaz a ser tercero. Entre los abandonos algunos pilotos destacados como Juan Vicente Rubio, Sergio Barreales y Alejandro Porto.

Por lo que respecta a las Eurotwins 650 la emoción estuvo presente en una carrera que parecía decidida en su primer tramo, pero que a punto estuvo de variar su guion al final. Y en la que el bañezano David García Bango lograba una brillante tercera posición en al cuadro final.

Bruno Capín, que había dominado los entrenamientos cronometrados, pasaba al ataque desde la misma salida. Eso sí, en la primera vuelta se veía sorprendido por Hugo González. Pero en el siguiente paso por meta Bruno lograba hacerse con el liderazgo poniendo tierra de por medio con la dupla Hugo González-David García Bango. Estos iban a mantener un intenso mano a mano que al final se decantaba a favor de Hugo. Por delante Capín veía como en los últimos giros Hugo se ponía a su rebufo, pero una salida de trazada le evitaba males mayores.