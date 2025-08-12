El Abanca Ademar mide su puesta a punto frente al Oviedo y el Toyoda Gosei

El Abanca Ademar pone a prueba este miércoles en Oviedo el momento de preparación en la fase de la pretemporada. Los hace siendo protagonista del triungulare a partidos de 20 minutos en el pabellón de Vallobín José Emilio Fariza de Oviedo, enfrentándose al conjunto asturiano de División de Honor B y al campeón japonés Toyoda Gosei.

El conjunto de Dani Gordo que inició la preparación el 28 de julio contará con las ausencias de sus internacionales juveniles, el extremo Sergio Sánchez y el guardameta Marcos García, este último incorporado ya iniciado el campeonato del mundo de la categoría que se disputa en Egipto tras la lesión del portero David Failde. El resto de integrantes del plantel ademarista estarán a disposición del técnico con el debut de las tres incorporaciones para la próxima temporada, el lateral Aitor Albizu, el extremo Rodrigo Pérez Arce y el también lateral, Samu Sánz, estos dos últimos tras su vuelta al equipo, el primero después de su paso por el balonmano polaco y alemán y el segundo una vez que concluyó su cesión en el Tubos Aranda Villa de Aranda.

El primer encuentro, desde las 18.00 horas, medirá al Oviedo Base ante el Ademar que, después se enfrentará (19.15 horas) al Toyoda Gosei, para cerrar el triangular desde las 20.30 horas el conjunto asturiano ante los japoneses que, el fin de semana tendrán otro torneo, en este caso en León, con el Benfica portugués, el Cherbourg francés y el anfitrión Abanca Ademar.