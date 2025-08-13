SD Ponferradina y Cultural, unidas para apoyar a los afectados por los incendios

La Cultural y la SD Ponferradina se unen para apoyar a los afectados por los incendios.L. DE LA MATA

La Deportiva y la Cultural se unen para respaldar a los afectados por los incendios. Así, los dos clubes hacen causa común. La SD Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa unen sus fuerzas para apoyar a los afectados por los incendios que estos días golpean a la provincia de León. Ambas instituciones quieren enviar un mensaje de ánimo a todas las poblaciones que están sufriendo el impacto del fuego y, además, trabajan de forma conjunta para prestar su ayuda.

Deportiva y Cultural envían sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido en la lucha contra el fuego en Nogarejas. Igualmente, comparten el pesar colectivo de todos los vecinos que ven arder sus montes y propiedades. La pérdida para todos es irreparable, con golpes tan dolorosos como el que ha sufrido un paraje tan emblemático para el Bierzo y toda la provincia como la mina de oro romana de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

Ante esta dramática situación, ambos clubes van de la mano para colaborar con los afectados en todo lo posible. En este sentido, trabajan ya en la organización de un partido amistoso en el que se enfrentarán con un doble fin. Por un lado, recaudar fondos para los afectados por los incendios. Por otro, rendir homenaje a todos los que estos días se esfuerzan en las labores de extinción.

Tanto la fecha como el lugar del partido y el resto de detalles organizativos se irán dando a conocer en los próximos días. Deportiva y Cultural agradecen de antemano el apoyo de sus aficiones a esta iniciativa y el compromiso colectivo para apoyar a las personas y territorios afectados.