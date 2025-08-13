La Cultural pone a la venta otra partida de 200 entradas para el derbi en El Plantío

La Cultural ha puesto a la venta otras 200 entradas enviadas por el Burgos CF.DL

La Cultural y Deportiva Leonesa pone a la venta este miércoles el nuevo lote de 200 entradas para el partido que disputará el viernes 15 de agosto a partir de las 21.30 horas contra el Burgos CF en El Plantío, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion, después de que se agotara la primera partida de 702 localidades enviadas por el club burgalés.

Un nuevo lote de 200 entradas de tribuna al precio único de 30 euros, que ya se han puesto a la la venta exclusivamente para abonados en la Tienda Oficial desde las 11.30 horas y hasta las 17.00 horas de este miércoles. El pago se realizará en efectivo.

Siguiendo el protocolo de venta de entradas establecido para la temporada 2025-2026, cada persona podrá adquirir un máximo de 4 entradas, presentando 4 abonos (una entrada por abono) de manera física o una fotografía/copia de los mismos. No será necesario que los titulares estén presentes, siempre que se aporte dicha documentación.

Las entradas serán nominativas, por lo que será necesario nombre, apellidos, DNI y correo electrónico de cada persona, elaborándose un listado de compradores, el cual será remitido al club local, que enviará las entradas al correo electrónico indicado.