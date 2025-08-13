El peluquero de moda va al Mansillés

Algunos peluqueros se han hecho famosos por cortar el pelo a futbolistas famosos. No es el caso en León de Saúl Rodríguez, un joven peluquero de 25 años de edad que también juega al fútbol, en el Atlético Mansillés, club que milita en Tercera Federación. Hay otros casos en el deporte del balompié como el de Jerson Lagos, un barbero colombiano que juega en el Auckland City.

El caso de Saúl Rodríguez tiene una historia realmente interesante. Se trata de un futbolista leonés, que es el peluquero de moda en el establecimiento favorito de los más jóvenes para raparse el pelo, la Peluquería All Street Barber & Tattoo Studio, de la calle Caño Badillo de la capital leonesa. Y es el peluquero de moda porque todos los chavales cuando piden cita para pelarse sus cada vez más cuidadas melenas quieren que Saúl sea el que coja en su mano la moderna maquinilla que se estila por encima del tijeretazo de siempre para rasurar, con la misma pasión con la que juega al fútbol, a la muchachería que hace cola en el establecimiento que se ha hecho casi viral en León. «Si no es con Saúl espero a cortármelo para la semana que viene», he escuchado con mis propios tímpanos.

Saúl, además de cortar el pelo según la moda actual para los más jóvenes y los que no lo son tanto, comparte la afición al fútbol con muchos de los jóvenes clientes que visitan All Street Barber & Tattoo Studio, entre los que hay otros que juegan en los diferentes equipos del fútbol leonés.

Algo que los futbolistas se cuidan es el cabello, y aquí es donde entran los peluqueros, que juegan un papel clave en sus decisiones estéticas. Además de barberos, también son asesores de imagen, como lo es Saúl Rodríguez con una clientela muy cercana. Y Saúl también cambió de look. No por su corte de pelo, sino por pasar del CD Sariegos al Atlético Mansillés.

- El Mansillés colgó el vídeo de su nuevo jugador compaginando sus dos pasiones, la peluquería y el fútbol