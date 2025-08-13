La Ponferradina remonta un 0-2 frente al CD Lugo

La Sociedad Deportiva Ponferradina remontó un tanteador adverso de 0-2 con el que concluyó la primera parte para vencer por 3-2 en una segunda mitad en la que el equipo berciano que entrena Fer Estévez supo darle la vuelta al macador con los goles del ponferradino Borja Valle, Cortés, desde el centro del campo, y el defensa central Undabarrena para así arrancar la primera victoria de la pretemporada. Un encuentro que gustó a la afición berciana en su presentación.