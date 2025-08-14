El Zamora CF se une a la Cultural y a la Ponferradina para ayudar a los afectados por los incendios.ÁNGELOPEZ

Frente a la devastación que el fuego ha extendido por nuestra tierra —arrasando bosques, parajes singulares y arrebatando la estabilidad de miles de hogares—, el Zamora CF, junto a la SD Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa, convoca a toda la afición a un partido que trasciende el deporte: un encuentro para unirnos por quienes más lo necesitan, afirma el Zamora CF en un comunicado.

A continuación prosigue el comunicado del Zamora CF afirmando que hace tres años, en julio de 2022, un rayo desató un incendio en Losacio, dentro de la Sierra de la Culebra. Fue la segunda gran ignición tras otra en junio, y en apenas un mes el conjunto de ambos incendios arrasó casi 67.000 hectáreas, calcinando un 48 % de la reserva de la biosfera Meseta Ibérica. Más de 30 pueblos fueron evacuados, cuatro vidas se perdieron y decenas resultaron heridos.

Tanto el entorno natural como el tejido humano quedaron profundamente marcados; aún hoy, entre las cenizas, permanece como recuerdo de lo que aquel año se perdió.

El fuego de hoy: sin tregua en Zamora, León y El Bierzo

Los incendios recientes, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda y Puercas (Zamora–León), han arrasado más de 38.000 hectáreas. Solo en Zamora y León, muchas localidades han sido desalojadas. Estas llamas han obligado a evacuar 14 municipios y unas 1.700 personas, y el viento complica las labores de extinción.

En El Bierzo, el fuego amenaza el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. El 80 % del perímetro del incendio está controlado; sin embargo, más de 1.500 hectáreas han ardido y se han desalojado a 700 personas.

Los daños en Las Médulas no afectan únicamente al entorno natural —castaños centenarios y miradores han sido arrasados— sino también al patrimonio cultural, con infraestructuras turísticas afectadas, como el Aula Arqueológica y el mirador de Orellán.

Un partido con propósito y corazón

Ante esta dolorosa realidad, el fútbol cobra un significado mayor. Por ello, el Zamora CF, junto a la SD Ponferradina y la Cultural Leonesa, van a jugar un partido solidario en el que la fuerza de nuestra afición será más necesaria que nunca.

Un partido amistoso que tendrá un doble objetivo: por un lado, recaudar fondos para las personas y comunidades afectadas por los incendios; y, por otro, reconocer públicamente la entrega y el esfuerzo de todas las personas que, sobre el terreno, luchan sin descanso para frenar las llamas.

Tanto la fecha como el lugar del partido y el resto de detalles organizativos se irán dando a conocer en los próximos días.

Desde el Zamora CF queremos agradecer de antemano el respaldo de nuestra afición y de toda la ciudadanía, convencidos de que, juntos, podremos aportar esperanza y ayuda real a quienes hoy lo han perdido casi todo.